Между Петербургом и Тихвином автобус снова попал в ДТП. Областные власти говорили, что маршрут обслуживается нелегально

Авария с автобусом произошла в Волховском районе Ленобласти 9 марта. Травмы получили три пассажирки.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, авария произошла на 523-м км трассы А114 (Вологда – Новая Ладога). По предварительным данным, 28-летний водитель маршрутного автобуса «Хайгер» врезался в тягач Renault. В момент столкновения в автобусе находились 13 пассажиров. Пострадали три женщины, серьёзность полученных травм уточняется.

Маршрут обслуживает ООО «Барс». 6 марта на трассе «Кола» в ДТП попал автобус этой компании, пострадали 14 человек, один погиб. В управлении по транспорту Ленобласти тогда рассказали, что перевозчик «маскировался» под «Тихвинпассажиравтотранс» и работал на маршруте нелегально.