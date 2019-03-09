Экс-замглавы Росгеологии Руслану Горрингу предъявили обвинение в мошенничестве

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему первому замглавы Росгеологии Руслану Горрингу. Об этом 9 марта сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, озвученные в Домодедовском городском суде Московской области.

Следствие также попросило арестовать экс-чиновника. Суд рассмотрит ходатайство в закрытом режиме. Сам Горринг отвергает предъявленное обвинение, заявил его адвокат Николай Казанцев.

Напомним, Руслана Горринга задержали в аэропорту Внуково 8 марта, откуда он пытался вылететь в Сочи. Ранее в Интернете было опубликовано видео с участием Руслана Горринга, на котором он ругается матом и рассказывает о сексуальных утехах на работе. После этого Минприроды расторгло с ним трудовой договор.