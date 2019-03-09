Технологии
«Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями». Рогозин и Маск обменялись комплиментами в твиттере
Основатель SpaceX Илон Маск поблагодарил гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина за поздравление с окончанием испытания многоразового пилотируемого корабля Dragon 2 и заявил, что его восхищает российская космическая техника.
Пост стал реакцией на сообщение официального аккаунта Роскосмоса, в котором приводятся слова Дмитрия Рогозина. В частности, глава госкорпорации отмечает, что альтернативные космические транспортные системы гарантируют стабильность и безопасность совместной работы, и выражает надежду на развитие международного сотрудничества в космосе.
«Спасибо от имени SpaceX! Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями», — ответил Маск.
Thank you on behalf of SpaceX! We have always admired your rocket/spacecraft technology.
— Elon Musk (@elonmusk) 8 марта 2019 г.
Ранее американец назвал российское ракетостроение первоклассным, а российские ракетные двигатели лучшими в мире. Такое заявление он сделал после публикации на портале Аrs Technica, где говорилось, что российские космические корабли «Союз» не могут конкурировать с новыми аппаратами Dragon производства SpaceX. «Ну, здесь с Илоном не поспоришь», – заметил Дмитрий Рогозин.
Справка:
Рогозин публикует записи в Twitter довольно часто, хоть недавно и ограничил доступ к аккаунту. Обычно глава Роскосмоса делится планами на будущее, а также комментирует уже произошедшие в отрасли события. Кроме того, у Рогозина есть аккаунт в YouTube, где глава Роскосмоса публикует различные видео, включая клипы на свои песни (Рогозин чаще всего является автором слов).