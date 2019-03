«Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями». Рогозин и Маск обменялись комплиментами в твиттере

Основатель SpaceX Илон Маск поблагодарил гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина за поздравление с окончанием испытания многоразового пилотируемого корабля Dragon 2 и заявил, что его восхищает российская космическая техника.

Пост стал реакцией на сообщение официального аккаунта Роскосмоса, в котором приводятся слова Дмитрия Рогозина. В частности, глава госкорпорации отмечает, что альтернативные космические транспортные системы гарантируют стабильность и безопасность совместной работы, и выражает надежду на развитие международного сотрудничества в космосе.

«Спасибо от имени SpaceX! Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями», — ответил Маск.

Thank you on behalf of SpaceX! We have always admired your rocket/spacecraft technology.

— Elon Musk (@elonmusk) 8 марта 2019 г.