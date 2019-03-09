МИД РФ: Сотрудник посольства США пытался пронести мину в Шереметьево

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что сотрудник посольства США якобы пытался пронести мину в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом 9 марта пишет ТАСС.

В багаже работника американского посольства при просвечивании заметили мину.

«Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина с взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса», – рассказал источник информагентства.

В МИД заявили, что считают поведение сотрудника американского посольства сознательной провокацией.