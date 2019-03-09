Происшествия
МИД РФ: Сотрудник посольства США пытался пронести мину в Шереметьево
В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что сотрудник посольства США якобы пытался пронести мину в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом 9 марта пишет ТАСС.
В багаже работника американского посольства при просвечивании заметили мину.
«Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина с взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса», – рассказал источник информагентства.
В МИД заявили, что считают поведение сотрудника американского посольства сознательной провокацией.
«Посольство США было немедленно извещено об инциденте линейным управлением МВД России по аэропорту Шереметьево. Надеемся, что оно разъяснит поведение своего работника», – заявили в российском дипломатическом ведомстве.