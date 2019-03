Более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом в Японском море

Пассажирский скоростной катер на подводных крыльях столкнулся с китом в Японском море. Об этом 9 марта сообщает издание Kyodo.

По предварительной информации, пострадали более 80 человек. Состояние пятерых оценивается как тяжелое. Катер направлялся из порта Ниигата на остров Садо, на борту были 121 пассажир и четыре члена экипажа. Неожиданное столкновение с китом привело к появлению 15-сантиметровой трещины на корме. Кроме того, были повреждены подводные крылья.

