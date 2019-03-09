Стихия в Петербурге успокаивается. Синоптики обещают, что на смену снежному коллапсу придут дожди

Неблагоприятные метеорологические явления завтра, 10 марта, не прогнозируются, сообщает управление МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По мнению метеорологов, в воскресенье жителей Северной столицы ждет облачная погода. Ночью возможен небольшой снег, в том числе мокрый, днем — небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет варьироваться от 0 до -2 градусов, днем — от +2 до +4 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Юго-западный и южный ветер не превысят скорости 5 – 10 м/с. Но на дорогах будет гололедица.

С прогнозом солидарны другие метеорологи. Так, Гидрометцентр обещает днем 10 марта температуру до +5 градусов с вероятностью осадков 95%, ночью столбик термометра опустится до -3.

9 марта в Северную столицу пришел снегопад, а ветер усилился до 15 – 20 метров. Из-за сложных метеоусловий в первой половине дня была закрыта дамба, прекратил принимать и отправлять самолеты аэропорт «Пулково». Метель стала причиной и массовых ДТП. Пользователи социальных сетей делятся фото поваленных деревьев и дорожных знаков.