Помогла тяга к творчеству. Пострадавшего от сосульки кинооператора на пенсии выписали из больницы

Чуть меньше месяца провёл в больнице 70-летний Сергей Левашов, получивший травму головы из-за упавшей с крыши наледи на Васильевском острове. Кинооператора на пенсии выписали домой. Об этом «Фонтанке» сообщил его сын Антон 9 марта.

«Несмотря на тяжелейшие травмы головы и пессимистичные прогнозы врачей, у отца восстановилась память, здравомыслие, и он даже самостоятельно может передвигаться. Помогает его сильнейшая тяга к жизни и стремление продолжить заниматься творчеством. Все врачи, принимавшие участие в лечении отца, крайне удивлены такому стремительному выздоровлению. Сейчас отец дома, обеспечен покоем и семейной поддержкой», — рассказал он.

Ранее по факту произошедшего возбудили уголовное дело по части второй 118-й статьи УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

70-летнего кинооператора на пенсии Сергея Левашова увезли в Мариинскую больницу с 12-й линии Васильевского острова 31 января. На горожанина с крыши 29-го дома упала сосулька, у него диагностировали серьёзную травму головы. Администрации Василеостровского района потребовалась почти неделя, чтобы подтвердить произошедшее. Обслуживает дом управляющая компания «Мир».