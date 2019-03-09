Происшествия
Shit happens. Перед шквальным ветром в Петербурге не устояли деревья, светофоры и туалет
Шквальный ветер нарушает спокойствие выходного дня в Петербурге 9 марта. На дорогах падают светофоры. Автолюбители, оставшиеся сегодня дома, наблюдают поваленные деревья на собственном транспорте.
Очевидцы в социальных сетях рассказывают об упавших светофорах на перекрестке улиц Малой Балканской и Олеко Дундича во Фрунзенском районе и пересечении Среднего проспекта с Наличной улицей на Васильевском острове.
На Тихорецком проспекте у дома 9 упавшее дерево накрыло сразу несколько машин. «Повреждены автомашины, жертв и пострадавших нет», — пишут горожане.
В порту «Бронка» под порывами не устояла кабинка биотуалета. Накопленное содержимое вывалилось наружу.
Ветер бушует и в пригородах Петербурга, не устоял корпус автобусной остановки в Мурино.
Непогода сегодня закрыла небо над Пулково, остановила электрички и наполнила город пробками. Отметим, петербургский аэропорт в середине дня все же заработал в штатном режиме.