Самолетам дали небо. Пулково открыли для приема и отправки воздушных судов

Аэропорт «Пулково» возобновил прием и выпуск воздушных судов в 14.20, сообщили днем 9 марта «Фонтанке» в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Из-за метели аэропорт «Пулково» перестал принимать и отправлять борты в 11.00, изначально ограничения были введены до 13.00, но затем продлены до 14.20.

Как рассказали источники «Фонтанки», в течение трех часов в аэропорту бушевал очень сильный низовой ветер (стоящий на полосе самарский самолет просто сдвинуло ветром с места на несколько метров), не успевают счищать наледь на взлетной полосе, очень низкое сцепление.

По данным онлайн-табло, за это время шесть вылетов из Северной столицы отменены, 18 задержаны. Пассажирам некоторых из них приходилось ждать на борту. Пилоты прилетающих бортов принимали решения сажать на запасные аэродромы — например, в Москве и Хельсинки.