Самолетам дали небо. Пулково открыли для приема и отправки воздушных судов
Аэропорт «Пулково» возобновил прием и выпуск воздушных судов в 14.20, сообщили днем 9 марта «Фонтанке» в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».
Из-за метели аэропорт «Пулково» перестал принимать и отправлять борты в 11.00, изначально ограничения были введены до 13.00, но затем продлены до 14.20.
Как рассказали источники «Фонтанки», в течение трех часов в аэропорту бушевал очень сильный низовой ветер (стоящий на полосе самарский самолет просто сдвинуло ветром с места на несколько метров), не успевают счищать наледь на взлетной полосе, очень низкое сцепление.
По данным онлайн-табло, за это время шесть вылетов из Северной столицы отменены, 18 задержаны. Пассажирам некоторых из них приходилось ждать на борту. Пилоты прилетающих бортов принимали решения сажать на запасные аэродромы — например, в Москве и Хельсинки.
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Справка:
Синоптики еще накануне предупреждали об усилении ветра до 15 – 20 метров.
Метель стала причиной и массовых ДТП. Пользователи социальных сетей делятся фото поваленных деревьев и заборов и ставших их жертвами автомобилей и линий электропередачи.