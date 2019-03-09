Не дождались. Из-за закрытия Пулково пилоты разворачивают самолеты в Москву и Хельсинки

Из-за продления закрытия Пулково пилоты разворачивают самолеты в Москву и Хельсинки.

Как следует из данных сервиса flightradar24, рейс S7 из Зальцбурга, а также два борта «России» из Архангельска и Ростова готовились сесть после 13 часов, но в итоге улетели в Москву. Пилоты Qatar Airways из Дохи перенаправили борт в Хельсинки.

Из-за метели аэропорт «Пулково» перестал принимать и отправлять рейсы в 11.00, изначально ограничения были введены до 13.00, но затем продлены до 14.20.

По данным онлайн-табло «Пулково», на данный момент шесть вылетов из Северной столицы отменены, 18 задержаны. Пассажирам некоторых из них приходится ждать на борту. В частности, более двух часов люди находятся в самолете «Победы», который согласно табло должен был улететь в Краснодар в 11.10.