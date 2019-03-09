После самолётов и машин непогода остановила электрички. Поезда с Финляндского вокзала идут с опозданием

Электричка из Санкт-Петербурга в Сосново застряла на путях 9 марта. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

«Электричка остановилась в лесу, машинист говорит, что из-за погодных условий оборвался провод, но рабочие еще не знают, где это произошло», — написали горожане.

Сбои в расписании наблюдаются у Финляндского вокзала. По информации пресс-службы ОЖД, на участке Капитолово — Токсово — Пери Октябрьской железной дороги ожидается задержка пригородных поездов из-за отсутствия напряжения в контактной сети. С опозданием в три часа идут электрички № 6577 и № 6529. Поезда № 6531 и № 6532 отстают от графика движения на час.

Ранее в пресс-службе Пулково отметили, что из-за непогоды аэропорт не принимает самолёты до 14.20. Метель сегодня принесла в Петербург не характерные для выходного дня пробки.