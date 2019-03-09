Угроза наводнения миновала. Дамба открывается, суда снова идут по Кронштадтскому фарватеру

Наводнение больше не угрожает Петербургу. Об этом 9 марта днем сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений города.

Там уточнили, что в 13:00 затвор судопропускного сооружения С-1 начал открываться. К 14:10 были полностью открыты все затворы дамбы.

«Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру восстановлено. В условиях сложной метеорологической и ледовой обстановки все технологическое оборудования комплекса защитных сооружений отработало в штатном режиме», – подчеркнули в пресс-службе КЗС.

Напомним, затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений были закрыты в 6:50 утра 9 марта.