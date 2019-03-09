В Петербурге бушует погода. "Пулково" закрыто, на дорогах пробки и упавшие деревья. Онлайн-трансляция

В Петербурге бушует погода. Еще накануне синоптики предупреждали об усилении ветра до 15 – 20 метров в секунду и повышении уровня воды до 130 – 160 сантиметров. Утром закрыли дамбу, к 11 утра аэропорт.

09 марта, 13:55 Наводнение больше не угрожает Петербургу. Об этом 9 марта днем сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений города. Там уточнили, что в 13:00 затвор судопропускного сооружения С-1 начал открываться. К 14:10 были полностью открыты все затворы дамбы. «Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру восстановлено. В условиях сложной метеорологической и ледовой обстановки все технологическое оборудования комплекса защитных сооружений отработало в штатном режиме», – подчеркнули в пресс-службе КЗС.

09 марта, 13:49 Упал тополь на Безымянном проезде во дворах между домом 7 корп.6 по Тихорецкому проспекту и Военной академией связи им. Буденного. Повреждены автомашины, жертв и пострадавших нет, сообщают читатели.

09 марта, 13:38 Аэропорт «Пулково» продлил закрытие взлетно-посадочных полос до 14.20. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» 9 марта. Из-за сложных метеоусловий аэропорт перестал принимать и отправлять борты в 11.00, изначально ограничения были введены до 13.00.

09 марта, 13:00 ГУ МЧС по Петербургу предупредило об усилении юго-западного и западного ветра до 17 – 22 метров в секунду. Об этом говорится в сообщении пресс-службы спасателей, распространенном днем 9 марта. В ПАО «Ленэнерго» заявили, что с 10:30 утра уже перешли «в режим повышенной готовности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в связи с ухудшением погодных условий». На оперативном дежурстве находится 171 бригада компании, введены дополнительные дежурства и созван оперативный штаб.

09 марта, 11:33 Обрушившаяся на Петербург метель создаёт проблемы для транспорта не только в воздухе, но и на земле. Видимость на дорогах 9 марта стремится к нулевой, водители стоят в массовых ДТП. Как следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки», непривычное для выходного дня плотное движение наблюдается на Московском шоссе. Загруженность магистрали в центр — 7 баллов, что на 3 балла выше обычного. «Московское шоссе на выезд стоит без движения, там фурам не забраться на мост», — комментируют автолюбители в социальных сетях.

09 марта, 11:15 Взлётную полосу петербургского аэропорта закрыли из-за метели 9 марта. Самолёты не будут принимать до часа дня. Об этом «Фонтанке» рассказали в службе поддержки клиентов Пулково. По данным сервиса flightradar24, не смогли получить разрешение на посадку и остались в небе как минимум шесть рейсов. Развернулись в сторону Москвы три самолёта, летевшие из столицы, борты из Краснодара и Сочи. На онлайн-табло аэропорта все ближайшие рейсы переведены в статус ожидания. Flightradar24

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09 марта, 10:00 Затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений закрыты в 6:50 утра 9 марта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Причиной стали усиление ветра и «неблагоприятный прогноз возможного подъема уровня воды до опасных значений», – говорится в сообщении спасателей. В МЧС уточнили, что разрешения на заход в порт Петербурга ждут три грузовых судна.