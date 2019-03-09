Самолетам придется подождать. Пулково продлевает закрытие взлетно-посадочных полос

Аэропорт «Пулково» продлил закрытие взлетно-посадочных полос до 14.20. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» 9 марта. Из-за сложных метеоусловий аэропорт перестал принимать и отправлять борты в 11.00, изначально ограничения были введены до 13.00.

«Ряд прибывающих рейсов ушли на запасные аэродромы, часть отправлена в зону ожидания», – пояснили в ВВСС.

По данным онлайн-табло «Пулково», на данный момент шесть вылетов из Северной столицы отменены, 18 задержаны. Также решили не заходить на посадку шесть входящих рейсов, все они из Москвы.

Самолеты страдают от наледи, которую не успевают счищать с взлетно-посадочных полос и сильного ветра. Так, пассажиры сообщили о якобы выкатившемся с полосы самолете «Нордавиа». Борт, стоящий на полосе в ожидании вылета, сдвинуло низовым ветром на несколько метров, после чего и было решено отменить вылет. Тягач просто забрал самолет обратно.