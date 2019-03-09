Автомобильные аварии перекрыли движение в районе Горской и в Парголово

На Приморском шоссе около станции Горская столкнулись 10 машин, движение в сторону Петербурга перекрыто, сообщает 9 марта УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным группы «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», сейчас все полосы перекрыты, движения нет уже 50 минут.

Движение оказалось ограничено и в районе Парголово. На выезде из поселка автомобиль улетел в сугроб, маршрутка не смогла его объехать и в итоге въезд в город теперь блокирован, сообщают в соцсетях.

На участке трассы «Сортавала» от КАД до Скотного произошли два ДТП, где разбились не менее шести машин. Информации о пострадавших нет. Но Упрдор «Северо-Запад» ввел ограничение на скорость — ехать можно со скоростью не более 70 км/ч.

Синоптики еще накануне предупреждали об усилении ветра до 15 – 20 метров. Из-за угрозы наводнения были закрыты затворы дамбы. Аэропорт «Пулково» из-за метели перестал принимать самолеты.

Метель стала причиной и других массовых ДТП. Пользователи социальных сетей делятся фото поваленных деревьев и заборов и ставших их жертвами автомобилей и линий электропередачи.