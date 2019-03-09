Пассажиры Пулково сообщили о выкатившемся с полосы самолете. Тягач просто забирал его обратно из-за отмены взлёта

Самолёт авиакомпании «Нордавиа» не смог вылететь из Петербурга в Самару 9 марта. Очевидцы и СМИ рассказали, что борт якобы выкатился за пределы взлётной полосы.

Как пояснили «Фонтанке» в авиакомпании «Нордавиа», во время руления из-за сильного ветра, порывы которого достигали 28 метров в секунду, экипаж принял решение не взлетать.

«Борт остался на рулёжной дорожке. На место вызвали тягач, который оттащил самолёт на стоянку. Выезда за пределы взлётной полосы не было», — добавили в пресс-службе.

Сейчас пассажиры находятся на борту самолёта. Взлётную полосу чистят от снега. Экипаж ждёт, когда откроют небо над Пулково. Из-за метели аэропорт перестал принимать рейсы.