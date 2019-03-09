МЧС ожидает усиления ветра, «Ленэнерго» перешло в режим повышенной готовности. Стихия в Петербурге не унимается

ГУ МЧС по Петербургу предупредило об усилении юго-западного и западного ветра до 17 – 22 метров в секунду. Об этом говорится в сообщении пресс-службы спасателей, распространенном днем 9 марта.

В ПАО «Ленэнерго» заявили, что с 10:30 утра уже перешли «в режим повышенной готовности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в связи с ухудшением погодных условий». На оперативном дежурстве находится 171 бригада компании, введены дополнительные дежурства и созван оперативный штаб.

Тем временем петербуржцы в соцсетях продолжают сообщать о проделках стихии в Петербурге и пригородах. Так, возле ЖК «Новый Петергоф» ДТП произошло без участия людей. «Бусик сдуло ветром в Rav4», – пишут очевидцы.

В Кудрово на Европейском проспекте, у дома 16, сдуло бытовку, причем очевидцы уверяют, что с персоналом внутри. По предварительной информации, из бытовки достали двоих без серьезных травм.

Напомним, "Фонтанка" ранее сообщала о массе происшествий из-за ветра в Петербурге – ветер валит деревья и заборы на припаркованные автомобили.