В Петербурге разыгралась стихия. Ветер валит деревья и заборы на припаркованные автомобили

Петербуржцы делятся в социальных сетях снимками последствий сильной метели, разыгравшейся в Северной столице утром 9 марта. Жертвами поваленных деревьев становятся автомобили и линии электропередачи, а оторвавшиеся от опор заборы сбивают с ног пешеходов.

Так, в Адмиралтейском районе в переулке Матвеева забор прилёг на автомобиль, сообщают пользователи группы «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».

От поваленных деревьев пострадали «Жигули», припаркованные на Ярославском проспекте. На Леснозаводской улице и улице Бабушкина в Невском районе ветер не только повалил, но и разломал в щепки деревья. «Вот, блин, дрова у людей... А мне баню нечем топить», – иронизируют пользователи соцсетей.

В Сестрорецке на улице Коммунаров упавшая сосна перегородила проезжую часть и задела провода.

Линии электропередачи пострадали от поваленных деревьев и на Среднеохтинском проспекте, в районе бань.

«Метель мартовская! Не уступает февральской, деревья валит!» – комментируют петербуржцы. На Стародеревенской улице, дом 24, временный знак упал на припаркованный автомобиль Volkswagen.

По словам читательницы «Фонтанки» Светланы, от непогоды страдают не только автомобилисты, но и пешеходы. По ее словам, на Ириновском проспекте, 34, сходят с ума ограждения на дороге. «Стоит подуть ветру, катаются через всю дорогу. Но сейчас уже сбили дедушку с ног», – пишет она.

Синоптики еще накануне предупреждали об усилении ветра до 15 – 20 метров. Из-за угрозы наводнения были закрыты затворы дамбы. Аэропорт «Пулково» из-за метели перестал принимать самолеты.