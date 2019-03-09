«Реальная мясорубка». Метель принесла в выходной Петербург пробки и массовые ДТП

Обрушившаяся на Петербург метель создаёт проблемы для транспорта не только в воздухе, но и на земле. Видимость на дорогах 9 марта стремится к нулевой, водители стоят в массовых ДТП.

Как следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки», непривычное для выходного дня плотное движение наблюдается на Московском шоссе. Загруженность магистрали в центр — 7 баллов, что на 3 балла выше обычного. «Московское шоссе на выезд стоит без движения, там фурам не забраться на мост», — комментируют автолюбители в социальных сетях.

Тесно и в центре города на Невском проспекте. Его загруженность оценивается в 6 баллов, что на 3 балла выше обычного.

Очевидцы сообщают о массовом ДТП на внешней стороне КАД, поблизости от вантового моста.

По словам очевидцев, на трассе «Сортавала» недалеко от «Меги Парнас» более 30 машин попали в ДТП. «В нас чудом не въехали три раза, муж чудом уходил от аварий. Реальная мясорубка», — пишут очевидцы.

Шесть автомобилей столкнулись у 62-го дома на проспекте Просвещения. Затор объезжают через карман.

На проспекте Маршала Жукова рядом с перекрестком со Стойкости также наблюдаются два массовых ДТП.

Напомним, ранее из-за непогоды петербургский аэропорт Пулково перестал принимать самолёты.