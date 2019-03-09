В Туруханске самолет выкатился за пределы полосы. Фотографии публикуют в соцсетях

Самолет авиакомпании Nord Star, направлявшийся из Красноярска в Туруханск, выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

Официальный представитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Наталья Яковлева 9 марта уточнила РИА «Новости», что на борту находились 20 пассажиров и трое членов экипажа, никто не пострадал. Сам инцидент произошел накануне вечером. По предварительной информации, из-за сильного ветра пилот не справился с управлением и самолет ушел влево. На фотографиях видно, что у самолета повреждены шасси и часть корпуса. СК начал доследственную проверку по факту инцидента.