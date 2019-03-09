Пулково закрывается. Петербургский аэропорт из-за метели перестал принимать самолёты

Взлётную полосу петербургского аэропорта закрыли из-за метели 9 марта. Самолёты не будут принимать до часа дня. Об этом «Фонтанке» рассказали в службе поддержки клиентов Пулково.

По данным сервиса flightradar24, не смогли получить разрешение на посадку и остались в небе как минимум шесть рейсов. Развернулись в сторону Москвы три самолёта, летевшие из столицы, борты из Краснодара и Сочи. На онлайн-табло аэропорта все ближайшие рейсы переведены в статус ожидания.

«В 11:04 по радиосвязи авиадиспетчер Пулково сообщил прибывающим бортам (самолётам), что аэродром будет закрыт (минимум) на час. 3 самолета к 11:10 развернулись и ушли на Москву. Все находящиеся самолёты в аэродроме Пулково выключили двигатели в ожидании улучшения погодных условий», — написали «Фонтанке» читатели.

В пресс-службе аэропорта добавили, что аэропорт Пулково закрыт в связи со сложными метеоусловиями: сильный порывистый ветер, обильные осадки, минимальная видимость. По прогнозу, улучшение метеоусловий ожидается после 13 часов. Ряд прибывающих рейсов ушли на запасные аэродромы, часть отправлена в зону ожидания.