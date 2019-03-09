Петербуржец после падения с пятого этажа смог подняться на ноги и назвать обидчика

Крепкий телом и духом горожанин остался жив после падения с высоты в Московском районе Петербурга. Перед тем, как отправиться в больницу, он указал на потенциального агрессора.

Как стало известно «Фонтанке» 9 марта, накануне ночью из окна дома на улице Ленсовета выпал 29-летний горожанин. Мужчина, пролетевший пять этажей, не только остался жив, но и сумел встать на ноги. После этого ему удалось добраться до дома и рассказать, что из окна его якобы вытолкнул отчим.

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Отчима доставили в отделение полиции в состоянии сильного алкогольного опьянения.