«Зенит» вошел в пятерку клубов Лиги Европы по посещаемости домашних матчей

Футбольный клуб «Зенит» вошел в пятерку клубов Лиги Европы по посещаемости домашних матчей. Такой вывод содержится в отчете агентства ТурСтат по итогам анализа сезона-2018/19, опубликованном 9 марта.

Пять домашних игр «Зенита» посетили 238,6 тысячи зрителей, то есть в среднем по 47,7 тысячи за матч, что принесло ему пятое место.

Золото у лондонского «Арсенала» (58,9 тысячи зрителей за матч), также в топ-5 вошли шотландские «Селтик» (54,6 тысячи) и «Рейнджерс» (49,8 тысячи), а также португальская «Бенфика» (49,6 тысячи).

В первую десятку по посещаемости домашних игр также входят германский «Айнтрахт» (47,2 тысячи), турецкий «Галатасарай» (42,7 тысячи), испанский «Бетис» (41,8 тысячи), лондонский «Челси» (38,4 тысячи) и испанская «Валенсия» (36,5 тысячи).

Напомним, 7 марта «Зенит» установил новый рекорд посещаемости домашних игр в еврокубках. На матч с «Вильярреалом» в 1/8 финала Лиги Европы на «Газпром Арену» пришли 51,8 тысячи зрителей. Предыдущий рекорд был установлен в 1985 году — тогда на игру Кубка чемпионов против норвежского «Волеренга» на стадион имени Кирова пришла 51 тысяча зрителей.