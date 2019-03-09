Польско-германский фонд показал дневник офицера Третьего рейха с картой спрятанных сокровищ

Польско-германский фонд Schlesische Brücke (Силезский мост) опубликовал личный дневник офицера Третьего рейха Эгона Олленхауэра, в котором описаны места, где немецкие войска во время отступления из Польши прятали золото, произведения искусства и другие ценности. Об этом 9 марта сообщает РБК со ссылкой на британский таблоид Daily Mail и телеканалы The First News и TVN24.

Согласно записям Олленхауэра, в то время, когда Красная армия начала наступать, Адольф Гитлер приказал спрятать 260 грузовиков с сокровищами в 11 местах на территории Польши, чтобы советские войска не смогли их найти.

Nazi diary 'that reveals ELEVEN secret treasure hauls hidden across Poland – including 28 tonnes of gold and stolen art' https://t.co/Fx34yycgNF — Daily Mail Online (@MailOnline) 8 марта 2019 г.

В одном из тайников якобы хранится около 28 тонн золота из Бреслауского отделения Рейхсбанка, в некоторых других — золотые монеты, медали, ювелирные изделия и другие ценности. Также нацисты спрятали похищенные из Франции работы Боттичелли, Рубенса, Караваджо, Моне, Рафаэля, Рембрандта и Дюрера. По данным The First News, еще в одном сундуке могут храниться религиозные предметы, собранные организацией Аненербе (занималась изучением древних сил и мистики).

Автор дневника Олленхауэр был ключевой фигурой этой операции, выступая посредником между нацистами и местными аристократами, которые пытались уберечь свои драгоценности от Советской армии, сообщают Daily Mail и The First News.

Как утверждают в Schlesische Brücke, фонд получил дневник в качестве подарка от немецкой христианской организации из города Кведлинбурга. До этого рукопись находилась у потомка одного из немецких солдат, которые принимали участие в сокрытии ценностей. Подлинность документа была проверена экспертами из пяти немецких научных учреждений, в том числе факультетом истории искусств в Гёттингенском университете. По их мнению, дневник не является подделкой.

В фонде пообещали начать поиски мест, названных в дневнике. Однако профессиональные историки сомневаются, что с помощью этого документа удастся найти сокровища. При этом они признают ценность дневника как исторического документа, в котором содержится много подробностей об окончании войны.