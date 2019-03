Польско-германский фонд показал дневник офицера Третьего рейха с картой спрятанных сокровищ

Польско-германский фонд Schlesische Brücke (Силезский мост) опубликовал личный дневник офицера Третьего рейха Эгона Олленхауэра, в котором описаны места, где немецкие войска во время отступления из Польши прятали золото, произведения искусства и другие ценности. Об этом 9 марта сообщает РБК со ссылкой на британский таблоид Daily Mail и телеканалы The First News и TVN24.

Согласно записям Олленхауэра, в то время, когда Красная армия начала наступать, Адольф Гитлер приказал спрятать 260 грузовиков с сокровищами в 11 местах на территории Польши, чтобы советские войска не смогли их найти.

