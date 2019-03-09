Власти Венесуэлы обвинили в блэкауте хакеров. Оппозиция говорит, что из-за перебоев с электричеством умерли 79 человек

Причиной самого масштабного в истории Венесуэлы отключения электроэнергии стала кибератака. Такое заявление сделал в эфире государственного телевидения страны министр информации Хорхе Родригес, передает РБК 9 марта.

По его словам, атака была направлена на автоматическую систему контроля ГЭС «Гури». Когда стало ясно, что ее пытаются захватить хакеры, ГЭС из соображений безопасности прекратила работу. Это спровоцировало блэкаут почти на всей территории страны.

К кибератаке могут быть причастны США, уточнил Родригес. Но спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс опроверг причастность американской стороны к ЧП. Напомним, президент страны Николас Мадуро сразу же после начала блэкаута заявил: «Американский империализм объявил нам электрическую войну».

7 марта без энергоснабжения остались жители 21 из 23 штатов Венесуэлы. По данным Национальной электрической компании (CORPOELEC), причиной стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Всего из-за перебоев с электричеством в Венесуэле с ноября 2018-го по февраль 2019 года скончались 79 человек, рассказал представитель оппозиции, депутат Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес. Лидер оппозиции, провозгласивший себя временным президентом Хуан Гуайдо заявил, что в отключении света виноват официальный Каракаc.