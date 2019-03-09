У воинской части под Петербургом взорвался фонарь-снаряд, начинённый гайками

Взрывоопасную находку совершил военнослужащий во Всеволожском районе Ленобласти. Замаскированное под фонарь устройство разорвалось. Обошлось без пострадавших.

Как стало известно «Фонтанке» 9 марта, накануне в деревне Ваганово в 20 метрах от КПП воинской части 28036 военнослужащий заметил валяющийся фонарь. Мужчина отбросил его в сторону, через несколько секунд услышал хлопок. Металлический корпус устройства взорвался, никто не пострадал.

Подозрительную находку исследовали взрывотехники из ФСБ. Корпус фонаря был начинён гайками, детонация подведена к кнопке включения. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».