«Мировой ястреб» провел разведку у границ Ленобласти. Это уже четвертый за неделю подлет разведчиков НАТО к Балтике

Стратегический бесполотник ВВС США RQ-4B Global Hawk («Мировой ястреб») совершил разведывательный полет у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Об этом 9 марта пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он провел часовой полет вдоль границ Калининградской области над Литвой, затем перебрался в Эстонию и изучал западные рубежи Псковской и Ленинградской областей. Завершил «Мировой ястреб» свой полет снова над Литвой — еще около пяти часов он выполнял разведзадание у северной границы Калининградской области. Полет проходил на высоте 15,5 тыс. метров.

Отметим, это четвертый за неделю подлет разведывательных самолетов НАТО к российским границам в районе Балтики.