Затворы дамбы закрыты. Петербург готовится к наводнению

Затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений закрыты в 6:50 утра 9 марта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Причиной стали усиление ветра и «неблагоприятный прогноз возможного подъема уровня воды до опасных значений», – говорится в сообщении спасателей. В МЧС уточнили, что разрешения на заход в порт Петербурга ждут три грузовых судна.

Напомним, синоптики еще накануне предупреждали об усилении ветра до 15-20 метров в секунду и повышении уровня воды до 130-160 сантиметров. Это, в том числе, означает, что лед в акватории Финского залива начинает разрушаться — в МЧС просят горожан забыть про зимнюю рыбалку. Отметим, официальный запрет выхода на лед вступил в силу с 7 марта.