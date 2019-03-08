Вице-губернатор Митянина: По факту смерти мужчины на проспекте Космонавтов проводится судебно-медицинская экспертиза

Смертью мужчины возле дома 61 по проспекту Космонавтов заинтересовались в Смольном. Вице-губернатор Анна Митянина вечером 8 марта в своем Twitter сообщила, что по факту гибели проводится судебно-медицинская экспертиза.

«По итогам будут сделаны выводы о причинах смерти», – уточнила Митянина.

По факту смерти мужчины, который был обнаружен на улице по адресу: Космонавтов 61,к.1 проводится судебно-медицинская экспертиза, по итогам будут сделаны выводы о причинах смерти. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 8 марта 2019 г.

Напомним, ранее очевидцы рассказали о том, что мужчина мог погибнуть из-за того, что поскользнулся. 8 марта труп с кровоподтеком у виска нашли на проспекте Космонавтов у дома 61, корпус 1. Источники «Фонтанки» сообщали, что проводится экспертиза для того, чтобы установить причины смерти мужчины.