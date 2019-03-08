18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +3
$ 65.96р
74.57р
13:59 09.03.2019
Расширенный поиск
Срочно

Пулково закрывается. Петербургский аэропорт из-за метели перестал принимать самолёты

Власть
09.03.2019 11:10
Печать

Смольный ответит в соцсетях даже тем, кто ничего не спрашивал. Чиновников подключают к «Инцидент-менеджменту»

Чиновников Смольного подключили к системе «Инцидент-менеджмент» компании «Медиалогия». Теперь госслужащие будут не только мониторить то, что волнует жителей, но и отвечать им на жалобы, даже если они не направляли их в соответствующие органы.

Смольный ответит в соцсетях даже тем, кто ничего не спрашивал. Чиновников подключают к «Инцидент-менеджменту»

pixabay.com/ www_slon_pics

Петербург одним из последних в России начал осваивать систему «Инцидент-менеджмент» компании «Медиалогия». Обучающие семинары для чиновников провели в Смольном в марте. Система должна в полной мере заработать к началу выборной кампании. По данным «Фонтанки», это online-общение рассматривается как один из элементов будущей кампании врио губернатора Александра Беглова.

Мониторингом социальных медиа в Смольном решили заняться еще в 2018 году, когда задумались о подготовке к выборам тогдашнего губернатора Георгия Полтавченко. Для этого комитет по информатизации и связи купил доступ к программе «Крибрум», сервису для отслеживания и анализа упоминаний бренда, продуктов, услуг и ключевых людей. По идее, система должна автоматически искать отзывы, анализировать их, указывать на эмоциональную окраску и выгружать данные в виде графиков и отчётов. Авторы программы – Наталья Касперская и Игорь Ашманов. Последний, помимо бизнеса, увлечен политикой и занимает пост сопредседателя патриотической партии Николая Старикова.

Закупка «Крибрума» обошлась Смольному в 24,7 млн рублей. Выиграло конкурс ООО «Пятый элемент», снизившее начальную цену закупки на 1 процент. Как утверждают собеседники «Фонтанки» из числа бывших и действующих сотрудников Смольного, расхваленная система у чиновников популярной за эти месяцы пока не стала – то ли интерфейс оказался непривычным, то ли случаи, когда следует пользоваться чудо-механизмом, не были такими частыми. В комитете по информатизации и связи считают иначе: «Ряд исполнительных органов государственной власти имеет положительный опыт использования системы "Крибрум" в своей текущей работе», – сообщили чиновники в ответ на вопрос «Фонтанки» об успехах работы с программой Касперской и Ашманова.

После смены губернатора в Петербурге городское правительство декларировало курс на еще большее сближение с гражданами. Александр Беглов неустанно ездит по районам, где к нему подводят нуждающихся в чем-либо жителей. Связь с петербуржцами и online обеспечит Смольному компания «Медиалогия» с помощью программы «Инцидент-менеджмент». Ее несколькими месяцами ранее начали массово использовать в других регионах России по настоятельному совету из администрации президента и под контролем Института развития интернета и его директора – медиатехнолога Владимира Табака.

Система «Инцидент-менеджмент», как говорится в брошюрах, полученных сотрудниками Смольного, позволит установить прямой диалог между населением и властью, оперативно устранить недостатки в сфере благоустройства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры. «После внедрения наблюдается снижение негатива и повышается доверие населения к работе власти, сокращается бумажная волокита», – говорится в раздаточных материалах.

Согласно описанию программы, с ее помощью чиновники смогут мониторить социальные сети («ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники»), отвечать на сообщения пользователей, контролировать сроки ответа. Программа частично сопряжена с порталом «Наш Санкт-Петербург», который уже 5 лет работает в городе. Как писала «Фонтанка», на его разработку город потратил в своё время порядка 30 млн рублей. «Наш Санкт-Петербург» является неким аналогом электронной приемной, после обращения проблемы пользователей должны решаться обычно в срок от 3 до 15 дней (хотя в последнее время все больше жалоб о симуляции чиновниками этих решений с помощью графических редакторов). «Инцидент-менеджмент» будет работать немного быстрее: 24 часа даётся для ответа, если сообщение не носит срочного характера, 3 часа – если сообщение относится к категории высокой важности. При этом ответ может и не подразумевать решение проблемы прямо сейчас.

В методичке, с которой смогла ознакомиться «Фонтанка», приводится несколько примеров, как менеджерам «Инцидента» нужно общаться с гражданами.

скриншот страницы методического указания

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

скриншот страницы методического указания

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

скриншот страницы методического указания

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Чиновникам рекомендуется выучить живой язык и писать, например, про отключение тепла так, чтобы жители не думали, что холодные трубы лишь прихоть коммунальщиков, а понимали, что это необходимость, без которой система не сможет нормально работать. Одна из функций программы, говорится в материалах, – пропаганда проактивного и человеческого отношения государственных органов власти к гражданам в интернете. Начинать ответ пользователям рекомендуется с благодарственных оборотов: «Спасибо за ваше обращение», «Спасибо, проблему зафиксировали» или «Согласны – так не пойдёт. Проблему взяли на контроль». Чтобы добиться более человечного общения, чиновникам разрешили пользоваться при ответах смайликами и эмодзи.

скриншот страницы методического указания

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

скриншот страницы методического указания

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

скриншот страницы методического указания

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

скриншот страницы методического указания

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Предполагается, что «Инцидент-менеджмент» будет мониторить все сообщения в социальных сетях, даже если житель не обращался в конкретный орган власти. Например, пост «Как же плохо убрали от снега улицу Черняховского» на личной странице также будет считаться инцидентом, на который ответственному чиновнику нужно будет оперативно ответить. После обработки сообщения программа автоматически отсортирует его и отправит менеджерам в данном случае администрации Центрального района или комитета по благоустройству. Они же, согласно инструкции, оформят заявку на портале «Наш Санкт-Петербург» на уборку снега и ответят автору поста, что его недовольство услышали.

На днях в каждом комитете, администрации района и в аппаратах вице-губернаторов были выбраны чиновники, отвечающие за общение с гражданами в «Инцидент-менеджменте». По данным «Фонтанки», у многих госслужащих дополнительная нагрузка вызвала панику – собственные обязанности с них никто не снимал. Предполагается, что ответственный за общение с гражданами будет выбран и аппарате врио губернатора. Об успешном решении проблемы пользователям соцсетей будет сообщать аккаунт Александра Беглова.

Как утверждают собеседники «Фонтанки», трат городского бюджета на продукт «Медиалогии» не предполагается. «Скорей всего, это решено как-то иным образом, на уровне администрации президента, ведь «Инцидент» сейчас внедряется во все регионы России», – предположил один из сотрудников политического блока Смольного.

Согласно данным системы госзакупок, органы власти массово не проводили закупок системы «Инцидент-менеджмент». Единственным пользователем, заплатившим официально путем госзаказа «Медиалогии», оказалась дочка «Ростелекома», купившая три ключа к программе на один год за 360 тысяч рублей.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
08.03.2019 12:00

А из нашего окна…

В Пушкинском районе в настоящее время ведется активная застройка территории «На Царскосельских холмах». Один за другим вырастают малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». В развитии территории не отстает и инфраструктура. Застройщик уже построил Детский сад на 140 мест с бассейном, который открыл свои двери для ребятишек в августе 2018 года. Так же проектируется две школы с бассейном.
Фото предоставлено Холдингом «Интеравтотим» («ИАТ» )
07.03.2019 17:38

«Тойота» открыла новый крупный дилерский центр на Северо-Западе

В Санкт-Петербурге открылся один из самый больших в Северо-Западном регионе «Тойота Центр Волхонский», дилерский центр холдинга «Интер Авто Тим» и предлагает весь модельный ряд автомобилей Toyota, а также сервисные услуги.
shutterstock.com
07.03.2019 16:08

«Петербургская Недвижимость» и Setl Group приглашают на Масленицу

В субботу, 9 марта, в жилом комплексе «Чистое небо», состоится семейный праздник Масленицы.
Setl City
07.03.2019 12:49

КАД соединят с продолжением ул. Пионерстроя новой развязкой

На юго-западе Петербурга появится новая транспортная развязка, которая соединит КАД и перспективное продолжение ул. Пионерстроя в районе Волхонского шоссе. Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России уже выдал положительное заключение проекту. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
ГК «Эталон»
07.03.2019 12:31

ГК «Эталон» открыла продажи машиномест в трех корпусах II очереди квартала «Галактика»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» открыла продажи машиномест в подземном паркинге корпусов 8.7-1, 8.7-2 и 8.7-3 квартала «Галактика», который возводится на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
ПСК
07.03.2019 11:32

Спрос на апартаменты может резко вырасти

Во втором чтении Госдумой одобрен запрет на размещение хостелов в жилых домах. Согласно законопроекту, открывать гостиницы и хостелы можно будет только при переводе дома в нежилой фонд.
ПСК
07.03.2019 11:27

Здоровому бизнесу – здоровые игры

Команда «ПСК» приняла участие в ежегодном корпоративный мероприятии «Здоровый бизнес», которое направлено на поддержку ответственного бизнеса в России и сплочение коллектива.
ПСК
07.03.2019 11:14

Апарт-комплекс Like вышел на финальный этап благоустройства

Строительный забор апарт-комплексе Like на Политехнической ул., 6а - убран. Теперь фасады комплекса Like можно увидеть целиком и со всех сторон. Само здание полностью завершено, ведутся работы по наружному благоустройству, оформлению холла и помещений под фитнес-клуб с бассейном.
ПСК
07.03.2019 10:58

Коммерческие помещения с видом на Лиговский

В клубном доме бизнес-класса Look на Прилукской улице, 20а открыты продажи универсальных коммерческих помещений площадью 248 и 175 кв. м. Их главные преимущества – сданный и заселённый дом и близость Лиговского проспекта.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.03.2019 16:37

Весенний марафон подарков

Успей получить весенние подарки от Застройщика жилых комплексов «Образцовые кварталы»!
ПАО «Группа ЛСР»
06.03.2019 14:55

В Красногвардейском и Приморском районах в продажу вышло 42,5 тыс. кв. м недвижимости

Март новинок от «Группы ЛСР» набирает обороты. Открыты продажи в новых домах комплексов «Шуваловский» и «Ручьи» – это 42,5 тыс. кв. м недвижимости, 536 квартир, цена от 80,5 тыс. рублей за квадратный метр.
ГК «КВС»
06.03.2019 14:11

Компания «КВС» расширила ассортимент квартир в интернет-магазине

Хорошая новость для всех, кто хотел совершить покупку квартиры в Ленинградской области через интернет-магазин. Компания «КВС» расширила свой сервис, благодаря чему, такая покупка стала возможна.