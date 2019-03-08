Как игроки «Зенита» поздравили женщин с 8 марта

Некоторые футболисты петербургского «Зенита», несмотря на неудачную игру накануне, все-таки нашли в себе силы поздравить женщин с 8 марта в своих социальных сетях.

«Я хочу пожелать счастливого дня всем женщинам, особенно моему великому спутнику жизни. Я желаю вам очень счастливого дня. Моя любовь, я люблю тебя», – написал защитник Эмануэль Маммана.

Полузащитник Александр Ерохин: «Неважно где, главное рядом с тобой. С 8 марта любимая!»

Полузащитник Эмилиано Ригони: «С 8 марта самых важных женщин в моей жизни!»

Нападающий Себастьян Дриусси: «Счастливого дня всем женщинам, особенно двум женщинам моей жизни. Я люблю их»

Главный тренер Сергей Семак: «С прекрасным весенним праздником, дорогие и любимые мамы, девушки, жены, дочери! Без вас жизни нет».