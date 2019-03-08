СКА обыграл «Спартак» и вышел в полуфинал Западной конференции КХЛ

Победой хоккейного клуба СКА завершился шестой матч серии четвертьфинала Западной конференции КХЛ против «Спартака» в Москве 8 марта. Петербуржцы выиграли со счетом 2:1

Первый гол забил за СКА Никита Гусев на 36-й минуте. Сергей Плотников на 58-й удвоил преимущество. За две минуты до конца третьего периода «Спартак» поменял вратаря на шестого полевого игрока и сократил отставание до минимума благодаря точному броску Ильи Зубова. На большее москвичам времени не хватило. Финальная сирена зафиксировала победу СКА.

Это принесло армейцам с Невы четвертую победу в серии (4-2) и выход в полуфинал конференции. Соперником СКА в полуфинале станет ярославский «Локомотив».