«Зенит» обновил рекорд посещаемости домашних еврокубковых матчей. Прошлый был установлен 34 года назад

Футбольный клуб «Зенит» установил новый рекорд посещаемости домашних игр в еврокубках. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба команды.

На матч с «Вильярреалом» в 1/8 финала Лиги Европы на «Газпром Арену» накануне пришли 51 826 зрителей. Предыдущий рекорд был установлен в 1985 году — тогда на игру Кубка чемпионов против норвежского «Волеренга» на стадион имени Кирова пришла 51 тыс. зрителей.

Отметим, в целом матч с «Вильярреалом» стал третьим по посещаемости для «Зенита» в этом сезоне. Первое место остается за игрой со «Спартаком» в чемпионате России (61 467 зрителей), второе место занимает матч РПЛ против «Краснодара» (52 576 зрителей).

Напомним, «Зенит» 7 марта уступил на своем поле «Вильярреалу» со счетом 1:3. Подробности читайте в материале «Фонтанки».