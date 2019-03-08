Происшествия
Очевидцы: Мужчина погиб, подскользнувшись на улице Космонавтов
Прохожий погиб в Московском районе Петербурга 8 марта. По словам очевидцев, причиной смерти стала скользкая дорога.
Как стало известно «Фонтанке», обездвиженное тело у дома 61 на проспекте Космонавтов горожане заметили около шести вечера. У погибшего был виден кровоподтёк у виска. «Мужчина подскользнулся и упал на необработанном участке улицы, проломил себе череп», — написали очевидцы в социальных сетях.
На место вызвали полицию. Причину гибели 39-летнего петербуржца установит экспертиза.