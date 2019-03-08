Демократия победила экономику. Почему финское правительство сбежало в отставку?

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля 8 марта подал в отставку. "Фонтанка" объясняет, как из-за провала одной реформы Суоми лишилась правительства накануне парламентских выборов.

бывший премьер-министр Финляндии Юха Сипиля

Премьерство Юхи Сипиля закончилось отставкой правительства, причиной которой стала острая ситуация вокруг реформы здравоохранения и социального обеспечения. Реформа провалилась. Она была плохо подготовлена, противоречила конституции страны и, благодаря ретивым лоббистам, во многом разрабатывалась "под заказ" крупного медицинского бизнеса. Ее долго согласовывали, рассматривали в парламентском комитете по здравоохранению и социальному обеспечению и в конституционной комиссии. В итоге профильный комитет отправил проект на дополнительную экспертизу, а Сипиля признал несостоятельность правительства.

Хотели, как лучше…

Зачем, казалось бы, Финляндии вообще нужна реформа соцздрава? Ведь страна занимает первые места в рейтингах по медицинскому и социальному обслуживанию.

Главной причиной была громоздкость: в соцздраве параллельно лечили, обслуживали, пополняли собственные базы данных и выплачивали различные пособия организации разного уровня и подчинения. Возникала путаница. Расходы на поддержание этого комплекса услуг были весьма велики, и распределялись неравномерно — у мелких муниципалитетов не хватало средств, а у больших их было с избытком. Непростая экономическая ситуация в стране и в мире требовала упростить соцздрав и одновременно повернуть его лицом к гражданину. Поэтому реформой озаботилось еще правительство предыдущего созыва. Не особо преуспев, оно в 2015 году оставило непростое наследство правительству Юхи Сипиля (партия "Центр").

Сипиля пользовался популярностью, как политик "бизнес-формации". До прихода в политику он сам был успешным бизнесменом и рассматривал государство, как своего рода корпорацию, которую надо вывести в плюс. Правительство взялось за дело с энтузиазмом дипломников бизнес-администрирования. Зачем госсектору заниматься услугами, когда можно открыть сектор для конкуренции и перевести муниципальные поликлиники на самоокупаемость, чтобы они состязались за клиента с частниками и на рынке было больше предложений? Тем более, частные фирмы изначально заинтересованы в клиентах, и гражданам не придется месяц ждать приема у врача, как это нередко бывало. Да и врача можно будет выбирать! И при этом здравоохранение остается доступным, как и раньше: клиент оплачивает только очень небольшие счета за прием у врача. В Финляндии же нет коррупции? Нет. Поэтому тендеры на закупку услуг и использование сертификатов для оплаты услуг будет честным, а обслуживание — более качественным, адресным и экономически эффективным. Бинго?

… но что-то пошло не так (спойлер: примерно все)

Нет, мимо. Оказалось, что государство — не корпорация, нацеленная на получение прибыли. То, что прекрасно выглядело в форме питча и презентации, в реальной жизни не согласовывалось с основным законом страны. Конституция гарантирует доступ к услугам всех граждан, вне зависимости от места их проживания. А бизнес, у которого государство должно было закупать медицинские и социальных услуги, заинтересован в формировании максимально прибыльной бизнес-модели. В результате многочисленные эксперты, комментировавшие проект реформы, предсказали, что медицинские услуги сосредоточатся только в населенной части Финляндии. А где-нибудь в Северном Кайнуу до врача придется добираться километров за 200. Что косвенно и подтвердилось, когда после сокращения количества роддомов увеличилось число родов в автомобиле. Последние гвозди в гроб реформы соцздрава забил беспрецедентный в истории страны скандал с обслуживанием в тех домах престарелых, которые были на балансе крупных частных фирм. Там старики получали недостаточно еды, их выводили принимать душ только раз в неделю, не было достаточно персонала. Достойная старость — то, на что подсознательно всю жизнь работает каждый финн, поэтому пренебрежение стариками возмутило всех.

А проект реформы продолжал пестреть нестыковками, и в дело вмешалась безликая демократическая процедура. Профильный комитет заявил: без доработки одобрить реформу нельзя. Стало понятно, что парламент этого созыва ее не примет, а рейтинги подсказывали, что следующее правительство будет формировать другая партия, настроенная против реформы. Чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре, Юха Сипиля практически единолично принял решение об отставке правительства, удивив этим даже партнеров по коалиции, которые еще намеревались бороться. Впрочем, едва ли его заявления о том, что он принимает на себя ответственность, спасут рейтинг центристов. Благодаря ему они стремительно превращаются в малую партию с поддержкой менее 15%.

И как теперь без правительства?

Правительство после отставки превратится в технический кабинет без права выносить на обсуждение парламента политические вопросы, и в таком качестве доработает свой срок до выборов. При этом парламент может продолжать обсуждение законопроектов, которые правительство внесло до момента отставки — если изъявит такое желание. На финско-российских отношениях в текущий момент этот кризис не отразится: до выборов не планировалось никаких официальных встреч на высшем уровне, кроме того, основным проводником финской внешней политики является президент Саули Ниинистё, а он в отставку не собирается.

Что принесут выборы?

Парламентские выборы в Финляндии состоятся 14 апреля. В настоящий момент лидером предвыборной гонки является Социал-демократическая партия Финляндии c рейтингом в 21,3%. "Серебряный призер" – буржуазная Коалиционная партия, входившая в неудачливое правительство, отстает от нее на 5,1%, и ее рейтинг продолжает падать.

СДП — одна из старейших партий умеренно-левого толка с богатыми традициями и костяком лояльных избирателей, неоднократно формировавшая правительства, — тот самый конь, который борозды не портит. Социал-демократы — сторонники добрососедских отношений с Россией, и критично относятся к НАТО, но при этом видят Финляндию частью Европы и заявляют о необходимости укреплять границы Евросоюза. Существует устойчивое мнение, что социал-демократы на консультациях по формированию правительства будут стремиться к созданию так называемой "красно-зеленой" коалиции, где будут представлены Союз левых сил, Зеленые, с большой вероятностью — Шведская народная партия (которая практически всегда входила в правительства, и которую в правительство Сипиля »не взяли»). Однако при этом оставшиеся за бортом центристы, коалиционеры и "Истинные финны" могут сплотиться в весьма решительную оппозицию и спровоцировать парламентский кризис. Поэтому очертания будущего кабинета пока еще далеко не очевидны. Кстати, бывший премьер Сипиля покидать политическое поприще не собирается: после отставки он тоже намерен сосредоточиться на предвыборной кампании.

Полина Копылова, специально для "Фонтанки.ру"