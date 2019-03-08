Крупнейший в мире суверенный фонд Норвегии может избавиться от акций российских компаний

Правительство Норвегии рекомендовало суверенному фонду страны, крупнейшему в мире, избавиться от акций НОВАТЭКа, «Башнефти» и «Русснефти», а также еще сотни нефтегазовых компаний. Решение связано с угрозой колебаний цен на нефть и стратегией Осло, нацеленной на экологичность. Если решение будет принято, то фонд распродаст акции на 7,5 млрд долларов.

«Мы сокращаем нашу уязвимость, сделав выбор и постепенно выводя наши средства из этого сектора (экономики)», — цитирует 8 марта РБК со ссылкой на Bloomberg заявление главы норвежского минфина Сив Йенсен.

В феврале Норвежский фонд зафиксировал первые за семь лет убытки — он потерял более 50 млрд долларов по итогам 2018 года. Больше он терял только во время кризиса 2008 года. Проблемой стало обесценивание кроны.