СМИ: Руслана Горринга, уволенного из «Росгеологии» из-за скандального видео, задержали в столичном аэропорту

Бывшего заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга задержали в аэропорту Внуково. Об этом 8 марта сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, Горринг пытался вылететь в Сочи. Он якобы приобрел несколько билетов на рейсы в 8, 10 и 17:30. РЕН ТВ пишет, что мужчина якобы «осматривался» и не решался улететь. На третий раз он все-таки пошел на регистрацию, но там его задержали сотрудники ФСБ и уголовного розыска.

По информации в СМИ, в отношении Горринга возобновили дело по статье о посредничестве во взятке. Как пишет телеграм-канал Baza, дело было переквалифицировано на «мошенничество в особо крупном размере» (статья 159.4 УК РФ). Напомним, отец Горринга, бывший прокурор из Краснодара Магомед Ганижев, уверял «Фонтанку», что «в деле о взятке, о котором пишут, он был свидетелем, причем единственным».

Напомним, скандал разразился после того, как в Сети было опубликовано видео с участием Руслана Горринга, на котором он ругается матом и рассказывает о сексуальных утехах на работе. После этого Минприроды расторгло с ним трудовой договор.