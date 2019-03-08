Женщинам с детьми труднее найти работу, и им меньше платят. Международная организация труда опубликовала доклад к 8 Марта

Женщин на рынке труда по-прежнему значительно меньше, чем мужчин, разрыв между ними сокращается очень медленными темпами. В прошлом году работали чуть более 45 процентов женщин, в то время как для мужчин показатель занятости составлял более 71 процента, следует из доклада Международной организации труда (МОТ), опубликованного 8 марта на сайте ООН.

«Женщины хотят выполнять оплачиваемую работу, и чаще всего им в этом мешает неоплачиваемая работу по дому. На какие гендерные показатели мы бы ни посмотрели и какие препятствия ни учли, все упирается в работу по уходу за другими. И социальные нормы по-прежнему предписывают женщинам роль «сиделок», а мужчинам – добытчиков», — говорится в исследовании.

По данным МОТ, женщинам с детьми труднее найти работу. К тому же им меньше платят. Среди мужчин тенденция противоположная — для них появление детей, как правило, означает более высокую зарплату.

Среди тех, кто работает в тяжелых условиях или занимается низкоквалифицированным трудом, гораздо больше женщин, чем мужчин. Во многих странах, в первую очередь в Африке к югу от Сахары, Южной Азии и Латинской Америке, женщин чаще нанимают на работу в неформальном секторе.

На руководящих должностях женщин всего 27 процентов. Этот показатель почти не изменился за последние три десятилетия. Однако, по заключению экспертов, женщины быстрее добираются до вершины карьерной лестницы, чем мужчины. Женщины-руководители в среднем на год моложе, чем мужчины.

В России средний возраст женщин на руководящих постах составляет 43 года, мужчин – 44 года. Среди бездетных россиян, занимающих руководящие должности, 45,3% – женщины, 54,7% – мужчины. Среди менеджеров, у которых есть дети младше шести лет, 35,3% женщин и 64,7% мужчин.