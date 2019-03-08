Феминистки подрались с ультраправыми радикалами в центре Киева

В центре Киева во время мероприятий 8 марта встретились группы ультраправых радикалов и феминисток, которые проводили акции в украинской столице. Борцы за права женщин вышли на марш против легализации проституции. А радикалы заявили, что феминистки требуют увеличить на Украине количество абортов, что противоречит идеологии семьи.

Во время акции на Михайловской площади ультраправые радикалы несколько раз провоцировали феминисток, срывая с них значки и вырывая плакаты из рук. Вследствие провокаций завязалась драка. Представители правоохранительных органов задержали нескольких участников инцидента, сообщает украинский телеканал «Прямой».

В Петербурге две сотни феминисток и феминистов митинговали на площади Ленина. Митинг продлился около 1,5 часов и обошёлся без драки, но крики были.