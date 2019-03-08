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Космический корабль Dragon-2 на парашютах спустился на поверхность Атлантического океана
Американский космический корабль Dragon-2 успешно спустился на парашютах на поверхность Атлантического океана 8 марта. Об этом сообщили в NASA.
Аппарат возвращает на землю около 136 килограммов груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на орбите. В корабле также вернется на землю манекен Рипли, названный в честь героини фильмов «Чужие».
.@SpaceX's recovery fast boats approached the #CrewDragon as it splashed down in the Atlantic Ocean. Up next, the team will hoist the spacecraft on the Go Searcher recovery ship. pic.twitter.com/anIUB6XQzr— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 8 марта 2019 г.
Dragon-2 прибыл на МКС 3 марта после успешного старта с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Это первое испытание США новейшего пилотируемого корабля в рамках программы пилотируемых полетов, прерванной в 2011 году после завершения полетов кораблей-шаттлов.
Справка:
Сейчас единственным средством доставки экипажей на МКС являются российские корабли «Союз», место на которых стоит NASA 81 миллион долларов. В 2010-е годы североамериканское космическое агентство заказало SpaceX и Boeing разработку альтернативных кораблей; Boeing планирует провести испытания своего корабля в апреле.
Ранее по просьбе «Фонтанки» эксперты посчитали будущую недополученную прибыль российской космонавтики.