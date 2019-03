Космический корабль Dragon-2 на парашютах спустился на поверхность Атлантического океана

Американский космический корабль Dragon-2 успешно спустился на парашютах на поверхность Атлантического океана 8 марта. Об этом сообщили в NASA.

Аппарат возвращает на землю около 136 килограммов груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на орбите. В корабле также вернется на землю манекен Рипли, названный в честь героини фильмов «Чужие».

.@SpaceX's recovery fast boats approached the #CrewDragon as it splashed down in the Atlantic Ocean. Up next, the team will hoist the spacecraft on the Go Searcher recovery ship. pic.twitter.com/anIUB6XQzr