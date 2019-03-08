Происшествия
Московский суд арестовал предполагаемого убийцу подмосковного следователя и его подельника из Петербурга
Басманный районный суд Москвы на два месяца, до 7 мая, арестовал 18-летнего Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе суда.
На такой же срок арестован 17-летний подросток, которого следствие считает посредником при организации убийства. Ему предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству (ч. 4 ст. 33 – ст. 295 УК РФ). Самого Абдулазизова обвиняют в посягательстве на жизнь следовательницы (статья 295 УК) и незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК). Напомним, предполагаемого убийцу и его подельника задержали накануне в Петербурге.
Справка:
Евгения Шишкина возглавляла следственную группу по расследованию кибермошенничеств. Преступники взламывали почту туроператоров и билетных сервисов, оформляли железнодорожные билеты на подставных лиц. Счет выставлялся владельцам взломанных аккаунтов, а хакеры возвращали присланные им билеты через кассы. Следствие установило более 50 эпизодов, ущерб составил почти 18 млн рублей. Шишкина квалифицировала деятельность группы по статье 210 УК «Организация преступного сообщества». Под суд отданы три человека, в том числе уроженец Ленобласти. Напомним, осенью прошлого года в Грузии был задержан российский хакер Ярослав Сумбаев, которого следствие считает основным подозреваемым по делу об убийстве Шишкиной. Якобы именно он был «мозгом» группы хакеров, которая взламывала почту компаний – агентов по продаже билетов РЖД. Следователя застрелили рано утром 10 октября в селе Архангельское Московской области. Киллер использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.