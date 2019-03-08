Московский суд арестовал предполагаемого убийцу подмосковного следователя и его подельника из Петербурга

Басманный районный суд Москвы на два месяца, до 7 мая, арестовал 18-летнего Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе суда.

На такой же срок арестован 17-летний подросток, которого следствие считает посредником при организации убийства. Ему предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству (ч. 4 ст. 33 – ст. 295 УК РФ). Самого Абдулазизова обвиняют в посягательстве на жизнь следовательницы (статья 295 УК) и незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК). Напомним, предполагаемого убийцу и его подельника задержали накануне в Петербурге.