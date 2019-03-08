Uber заплатит 2,3 млн евро за перевозки без лицензии в Нидерландах

Сервис такси Uber выплатит 2,3 млн евро в Нидерландах за организацию перевозок в этой стране с помощью водителей без специальной лицензии. Нарушение было зафиксировано еще в 2014–2015 годах, и после расследования компания решила пойти на внесудебное урегулирование спора. Об этом 8 марта сообщается на сайте местной прокуратуры.

«Лицензия на такси предназначена для обеспечения безопасности клиента. Водители получают лицензию, если они прошли предварительную подготовку и представили медицинскую справку. Лицензия также предъявляет требования к транспортным средствам, таким как бортовой компьютер в автомобиле, что позволяет контролировать время за рулем и время отдыха. Предоставление услуг такси без лицензии также создает недобросовестную конкуренцию», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В нем же уточняется, что нарушение закона о такси сейчас прекращено, а Uber пообещал в будущем соблюдать голландское законодательство. Тем не менее доходы от работы Uber (компания брала комиссию в 20%) были конфискованы как нелегальные — это около 309 тысяч евро, а менеджер, ответственный за внедрение сервиса в Нидерландах, выполнил 90 часов общественных работ. Кроме того, четырем компаниям перевозчика предписано заплатить штраф в 2 млн евро.