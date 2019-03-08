В Армении российского военного госпитализировали после драки в ночном клубе

Российский военнослужащий получил ножевое ранение в городе Гюмри на севере Армении в ночь на 8 марта. Об этом сообщает «Кавказский узел».

По данным издания, 22-летний гражданин России Раджан Кажимиров прооперирован и переведен в больничную палату. Его состояние стабильно тяжёлое, угрозы жизни нет.

Ножевое ранение в грудь мужчина получил в одном из ночных клубов во время драки, сообщает «Медиазона» со ссылкой на генпрокуратуру республики.

Возбуждено уголовное дело по статье УК Армении «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».