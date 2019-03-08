Американские конгрессмены предлагают запретить признавать Крым российским всем, кроме Трампа

Комитет палаты представителей США по иностранным делам поддержал законопроект, который запрещает администрации президента признавать присоединение Крыма к России. Об этом 8 марта пишут «Ведомости».

В документе указано, что ни администрация президента Дональда Трампа, ни любые другие госорганы США не имеют права предпринимать какие-либо действия, которые могут привести к признанию Крыма российским. Вашингтон отказывается признавать российский суверенитет над полуостровом как де-юре, так и де-факто.

Исключение в законопроекте сделано лично для президента США — он сможет нарушить запрет, если «решение будет отвечать интересам национальной безопасности». Законопроект еще должен одобрить конгресс и подписать Трамп.