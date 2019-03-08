«Сестра, береги сестру». Две сотни феминисток и феминистов митинговали на площади Ленина

Петербургские феминистки 8 марта вышли на митинг в честь Международного женского дня. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», девушки и их защитники пели под памятником Владимиру Ленину на площади имени вождя пролетариата частушки о феминизме и рэп о женской борьбе.

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Митинг продлился около 1,5 часов и собрал весь спектр феминистского сообщества. Главным лозунгом оргкомитет мероприятия выбрал: «Феминизм для каждой». Активистки призывали бороться за свои права, против дискриминации, неоднократно напоминали, что в Чечне женщинам-лесбиянкам угрожает смертельная опасность — их не принимает общество, а мужчины якобы насилуют, думая, что это поможет исправить ориентацию.

В память о погибших в результате домашнего насилия феминистки решили устроить не минуту молчания, а минуту крика, а также физкультурную паузу для вытряхивания из себя трансфобии и патриархата. Участницы принесли с собой плакаты «Лесбиянки – гордость женского движения», «Наше место везде (на кухне-зачеркнуто)», «Хватит стыдить женщин за их тела», «Сестра, береги сестру» и другие.

Понимание акция не вызвала у чиновников Смольного, оказавшихся на площади. Они недоумевали, почему феминистки говорят о неравноправии, тогда как одна из главных политических деятельниц Смольного — женщина (вице-губернатор Любовь Совершаева), а комитет по законности, который отвечает за проведение митингов, тоже недавно возглавила представительница прекрасного пола (Ольга Аришина).

По наблюдениям «Фонтанки», в акции приняли участие порядка 250 человек, Смольный же насчитал всего 150 феминисток и феминистов.