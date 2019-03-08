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08.03.2019 15:34
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Мартовское солнце плавит лёд. МЧС грозит Петербургу наводнением и шквальным ветром

Уровень воды в реках Петербурга приблизится к критической отметке в 160 см, после которой возможны подтопления. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, 9 марта в Северной столице утром прогнозируется повышение уровня воды до 80–110 см, днём – до 130–160 см, из-за чего возможно разрушение ледового покрова акватории. Также ожидается усиление порывов ветра до 15–20 м/с.

По данным «Фобос», в выходные воздух в Петербурге прогреется до +2 градусов, возможны снегопады, переходящие в дожди. У Северо-Западного гидрометцентра прогнозы более позитивные. По их данным, столбики термометров поднимутся до 4 градусов. Ожидаются осадки и умеренный ветер. А вот в Ленобласти 9 марта возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.

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