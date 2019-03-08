Британские учёные придумали умный дом для мышей. Животные в нём спят, едят, занимаются спортом и участвуют в экспериментах

Британские исследователи презентовали AutonoMouse — умный домик для мышей с зонами для сна, питания, бега и экспериментов. Данные о жизни каждого квартиранта можно будет собирать практически автономно.

Как сообщает издание N+1 8 марта, эффективность данной системы наблюдений уже проверена на практике. В мышином доме два этажа. На первом есть зоны отдыха – условная «спальня», кормушка и колесо. Экспериментальная установка находится на втором уровне, и до неё нужно добираться по приподнятой платформе.

Каждая мышь (всего в домике может поместиться до 25 особей) оснащена RFID-меткой, что облегчает процесс мониторинга. Экспериментальная зона при этом оснащена специальными сенсорами на входе: когда мышь проходит через дверцу, та закрывается, препятствуя входу к установке других особей. Также RFID-теги помогают следить за тем, какая именно мышь проходит эксперимент, и записывать результаты специально для нее.