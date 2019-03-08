В Петербурге девушки-военные совершили восьмитысячный прыжок с парашютом в канун Восьмого марта

Участницы женской сборной команды Западного военного округа в канун 8 Марта совершили восьмитысячный парашютный прыжок в Петербурге.

В совместный полет из вертолета Ми-8 на высоте 3,5 км отправились мастер спорта прапорщик Елена Лапина, на счету которой 4251 прыжок, ефрейтор Наталья Андреева (2402 прыжка) и рядовая Юлия Быкова (1346 прыжков). На троих у них ровно 8000 прыжков. В воздухе они продемонстрировали чудеса групповой купольной акробатики, сообщили в пресс-службе ЗВО. И добавили, что для женщин-военнослужащих ЗВО парашютный спорт – хобби, в повседневности они проходят военную службу в мотострелковой бригаде и дивизии противовоздушной обороны.

Большинство женщин в Петербурге отмечают праздник более традиционно и делятся фотографиями цветов в соцсетях.