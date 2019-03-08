Петербургские феминистки ответили на визит прокремлевских активистов в фем-кафе голым мужчиной на ступенях ЗАГСа

Феминистки ответили 8 марта на акцию с мужским «поздравлением» от прокремлевского движения «Сеть» в петербургском кафе для женщин «Симона». Активистки положили на ступени Дворца бракосочетаний на Английской набережной обнажённого мужчину, покрытого цветами.

Фото действа опубликовал в твиттере журналист и фотограф Давид Френкель. Рядом с обнажённым мужчиной размещён плакат «Ваши цветы прорастут на могиле патриархата». Неподалёку встала девушка с другим сообщением – «Кто к нам с чем за чем, тот от того и того».

Феминистки ответили на вчерашнее «насильное» поздравление и принесли к загсу обнаженного мужчину в цветах pic.twitter.com/tVSbNEdjpb — Dave Frenkel (@merr1k) 8 марта 2019 г.

Накануне несколько мужчин ворвались в прогремевшую на всю страну женскую кофейню «Симона», чтобы поздравить посетительниц с 8 марта и подарить цветы. Феминистки встретили незванных гостей струёй из газового баллончика.