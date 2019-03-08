Генсек НАТО о расширении альянса: «Это не провокация, а национальные решения»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расширение НАТО не является провокацией. Как передает 8 марта Russia Today, об этом он рассказал в ходе выступления в Варшаве.

«Мы посылаем четкий сигнал тем, кто считает, что расширение НАТО – это провокация. Это не провокация, а национальные решения», — заявил Столтенберг.

Напомним, ранее генсек альянса предупреждал, что НАТО рассматривает возможность увеличения своего присутствия в Черноморском регионе. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ заявил, что подобная «активность ухудшает ситуацию области безопасности».